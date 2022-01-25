Ресторатор из Петербурга заявил о готовности бороться против QR-кодов

Ресторатор из Петербурга Александр Коновалов, чьи заведения закрыли из-за отказа соблюдать требования по проверке QR-кодов, заявил о готовности продолжать борьбу против ограничений. Он сообщил изданию Sobesednik.ru о многомилионных убытках.

Беглову на это наплевать, это не его деньги. Он же вредитель! Мы будем использовать все способы борьбы, не только через суд. Если понадобится, я могу вывести на улицы восемь тысяч своих сотрудников. Только мне этого делать не хочется, потому что я город люблю. Только они ведь и сами выйдут, и невозможно будет помешать им в этом, — сказал Коновалов.

По его словам, полицейские продолжают охранять заведения и нет никаких объяснений. Коновалов намерен подавать заявления по поводу превышений полномочий полиции и препятствования законной предпринимательской деятельности.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка заведений общепита на соблюдение коронавирусных ограничений. Всего было осмотрено 20 точек. По результатам рейда в отношении 103 посетителей и 32 юридических лиц были составлены административные протоколы, а заведения, в которых были выявлены нарушения, временно закрыли. Также были изъяты телефоны, компьютеры, кассовые аппараты и видеозаписи.