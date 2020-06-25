Ресторанный критик посоветовал, где лучше всего есть этим летом

https://static.news.ru/photo/b8da5838-b7a1-11ea-97a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этим летом лучше всего посещать знакомые рестораны и кафе, а если таковых нет, остановить свой выбор на сетевых заведениях. Об этом заявил ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

В интервью радио Sputnik он рассказал, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сферу общепита и дал свои советы по поиску идеального места. По его мнению, в этот период очень важным критерием выбора ресторана становится порядочность владельца, управляющего и шеф-повара. Поэтом нужно посещать проверенные места.

Лучше идти туда, где лично вы были или были ваши друзья, — сказал Алексеев.

Он добавил, что в незнакомом ресторане, следует присмотреться к поведению персонала. Если это уверенная, четко слаженная работа, тем более во время сложной ситуации, то можно чувствовать себя спокойно. Если персонал нервничает и ошибается — лучше уйти.

Кроме того, по мнению Алексеева, лучше всего в такое время посещать сетевые рестораны. В таких заведениях проще отработать все технологии безопасной работы на кухне и при обслуживании клиентов.

Летние веранды ресторанов и кафе открылись в Москве 16 июня. Это стало очередным этапом смягчения ограничений, введённых в столице с 28 марта. В общей сложности начали работу около трёх тысяч таких кафе. Основное условие — соблюдение требований Роспотребнадзора. Обязательными стали наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль за температурой сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции между столиками.

Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров. За несоблюдение требований обещают штрафовать, писал NEWS.ru.