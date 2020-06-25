Ресторанный критик посоветовал, где лучше всего есть этим летом

Этим летом лучше всего посещать знакомые рестораны и кафе, а если таковых нет, остановить свой выбор на сетевых заведениях. Об этом заявил ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
В интервью радио Sputnik он рассказал, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сферу общепита и дал свои советы по поиску идеального места. По его мнению, в этот период очень важным критерием выбора ресторана становится порядочность владельца, управляющего и шеф-повара. Поэтом нужно посещать проверенные места.
Лучше идти туда, где лично вы были или были ваши друзья, — сказал Алексеев.
Он добавил, что в незнакомом ресторане, следует присмотреться к поведению персонала. Если это уверенная, четко слаженная работа, тем более во время сложной ситуации, то можно чувствовать себя спокойно. Если персонал нервничает и ошибается — лучше уйти.
Кроме того, по мнению Алексеева, лучше всего в такое время посещать сетевые рестораны. В таких заведениях проще отработать все технологии безопасной работы на кухне и при обслуживании клиентов.
Летние веранды ресторанов и кафе
Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров. За несоблюдение требований обещают штрафовать, писал NEWS.ru.
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