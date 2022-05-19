Репродуктолог назвала идеальный возраст для беременности Репродуктолог Калинина: идеальный возраст для беременности — 18-30 лет

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Идеальный возраст для беременности — это промежуток от 18 до 30 лет, рассказала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Наталья Калинина изданию РИАМО. Ранняя беременность опасна для неготового организма, как и слишком поздняя, объяснила она.

Юный, незрелый в гормональном и психоэмоциональном плане организм не готов к беременности. Поэтому смертность и серьёзные материнские осложнения особенно высоки в группе женщин до 16 лет, — сообщила Калинина.

Роды после 30 лет увеличивают риски и для матери, и для ребёнка. В случае беременности после рубежа в 35 лет добавляется вероятность рождения детей с генетическими аномалиями, отметила врач.

Акушер-гинеколог родильного дома № 1 Эльвира Семёнова ранее предупредила, что у одной из десяти женщин развивается послеродовая депрессия, требующая помощи. При таком состоянии мать подавлена, раздражена и даже испытывает ненависть к себе и ребёнку.

Также NEWS.ru пообщался с доулами, помощницами при родах. Они не проводят каких-либо медицинских манипуляций, но оказывают психологическую, информационную и практическую поддержку роженицам. Те остаются довольны, а вот врачи пока относятся к таким специалистам настороженно.