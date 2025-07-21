Рэпера Matrang нашли в подмосковном рехабе Mash: рэпер Matrang уже полтора года лечится в закрытом рехабе во Внуково

Рэпер Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) уже полтора года лечится в психо-наркологическом рехабе во Внуково, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сестру артиста. По его данным, музыкант находится в закрытом реабилитационном учреждении с января 2024 года.

Отмечается, что изначально Хадзарагов лег в нарколечебницу добровольно, где за 650 тысяч рублей прошел месячный курс с VIP-условиями. Однако врачи диагностировали у него не только тяжелую зависимость, но и серьезное психическое расстройство, после чего артиста перевели в закрытое учреждение.

Сейчас в рехабе с музыкантом находятся еще 25 пациентов, они полностью изолированы от внешнего мира, им положен только один короткий звонок в неделю. По словам сестры, артист точно не выйдет из учреждения в ближайшие месяцы.

Matrang пропал из публичного поля в феврале 2024-го после того, как вернулся в Россию из Таиланда. В своих соцсетях артист выходил в эфир в неадекватном состоянии, показывал себя с выбритыми бровями и объявлял о прекращении карьеры музыканта, поскольку он якобы изменил свое отношение к творчеству и теперь его привлекают другие сферы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.