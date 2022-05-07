Моргенштерн нецензурно отреагировал на признание его иноагентом Рэпер Моргенштерн раскритиковал Минюст за признание его иноагентом

Рэп-исполнитель Моргенштерн / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (лицо, исполняющее функции иностранного агента) в своём Telegram-канале с использованием нецензурной лексики прокомментировал решение Минюста о признании его иностранным агентом. Музыкант сообщил, что его обвинили в «финансировании Израиля» через сервис Yoola, который является партнёрской сетью YouTube. Рэпер отметил, что, следуя логике ведомства, иноагентами необходимо признать 70% блогеров на видеохостинге.

Вы мне вменили финансирование Израиля через Yoola. Ок, это партнёрская сеть YouTube, тогда признайте 70% блогеров YouTube иноагентами. Деньги от них приходили ко мне на русское ИП, и с каждого рубля я платил налоги. ***** [Вот это] я скрывался, да. А деньги от Украины где? Можно пруфы плез [доказательства, пожалуйста], а то я походу гривны свои ******* [потерял], — написал исполнитель.

6 мая Минюст внёс в перечень физлиц-иноагентов Моргенштерна и соратников Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена, исполняет функции иностранного агента) — Владимира Милова и Любовь Соболь. Также СМИ-иноагентом признали лидера движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин ранее сообщил, что рэпер подаст жалобу в прокуратуру на майора полиции из Набережных Челнов. Он добавил, что полицейский составил два административных протокола по статье о пропаганде наркотиков. Один из документов касается татуировки на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса,