В детском саду многие любили творожную запеканку — вкусное и полезное блюдо на завтрак. Что сделать, чтобы повторить тот самый вкус дома? Читайте наш легкий рецепт творожной запеканки.
Ингредиенты
- Творог (чем жирнее, тем лучше) — 500 г.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахарный песок — 4 ст. л.;
- манка — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сливочное масло, чтобы смазать форму.
Способ приготовления
В большую емкость выложите творог, куриные яйца, сахар, ванильный сахар (вместо него можно добавить просто ваниль до аромата), манную крупу и разрыхлитель теста. Как следует перемешайте все ингредиенты до однородности.
В это же время надо смазать форму маслом.
Выложите в емкость творожную смесь, хорошенько разровняйте ее.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте творожную запеканку как в детском саду в духовке минут 40–50, пока на ней не появится золотистая корочка.
Когда блюдо будет готово, выньте его из духовки и дайте немного остыть.
Подавайте творожную запеканку горячей или холодной, посыпав сверху сахарной пудрой или добавив свежие фрукты.
Теперь у вас есть рецепт классической творожной запеканки! Приятного аппетита!
- калорийность — 215 ккал на 100 г.;
- время приготовления — около 1 часа (с учетом времени в духовке).
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