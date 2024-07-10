Рецепт творожной запеканки: вкус как в детском саду

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В детском саду многие любили творожную запеканку — вкусное и полезное блюдо на завтрак. Что сделать, чтобы повторить тот самый вкус дома? Читайте наш легкий рецепт творожной запеканки.

Ингредиенты

Творог (чем жирнее, тем лучше) — 500 г.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахарный песок — 4 ст. л.;

манка — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливочное масло, чтобы смазать форму.

Способ приготовления

В большую емкость выложите творог, куриные яйца, сахар, ванильный сахар (вместо него можно добавить просто ваниль до аромата), манную крупу и разрыхлитель теста. Как следует перемешайте все ингредиенты до однородности.

В это же время надо смазать форму маслом.

Выложите в емкость творожную смесь, хорошенько разровняйте ее.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте творожную запеканку как в детском саду в духовке минут 40–50, пока на ней не появится золотистая корочка.

Когда блюдо будет готово, выньте его из духовки и дайте немного остыть.

Подавайте творожную запеканку горячей или холодной, посыпав сверху сахарной пудрой или добавив свежие фрукты.

Теперь у вас есть рецепт классической творожной запеканки! Приятного аппетита!

калорийность — 215 ккал на 100 г.;

время приготовления — около 1 часа (с учетом времени в духовке).

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