Яичница с помидорами: простой рецепт легкого и вкусного завтрака

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Добавьте в яичницу помидоры — это поможет разнообразить привычный завтрак. Делимся пошаговой инструкцией, как легко и просто приготовить такое блюдо. С нашим рецептом справится даже начинающий кулинар.

Ингредиенты

Яйца — 2-3 шт.

Свежие томаты — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Приправы, соль — по вкусу

Сыр — 30–50 г

Масло — для жарки

Способ приготовления

Нарежьте помидоры на небольшие кусочки. Если хотите добавить лук, нарежьте на колечки.

Взбейте яйца в миске и добавьте любимые приправы по вкусу, посолите. Смешайте всю смесь — должно получиться однородно.

Разогрейте сковородку и добавьте несколько капель растительного масла для жарки.

Если вы используете лук, обжарьте его до мягкости и золотистого цвета. Если нет, перейдите к следующему шагу.

Добавьте помидоры на сковороду и обжарьте их до мягкости в течение минут 5–7.

Перелейте яичную смесь в ту же емкость. Равномерно распределите ее по сковороде.

Готовьте яичницу с помидорами на среднем огне, периодически помешивая, пока яйца не будут полностью приготовлены. Обычно это занимает около 5 минут.

Когда блюдо приготовится, переложите его на тарелку и подавайте горячим. Если хотите, посыпьте яичницу с помидорами сыром.

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