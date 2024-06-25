Добавьте в яичницу помидоры — это поможет разнообразить привычный завтрак. Делимся пошаговой инструкцией, как легко и просто приготовить такое блюдо. С нашим рецептом справится даже начинающий кулинар.
Ингредиенты
Яйца — 2-3 шт.
Свежие томаты — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Приправы, соль — по вкусу
Сыр — 30–50 г
Масло — для жарки
Способ приготовления
Нарежьте помидоры на небольшие кусочки. Если хотите добавить лук, нарежьте на колечки.
Взбейте яйца в миске и добавьте любимые приправы по вкусу, посолите. Смешайте всю смесь — должно получиться однородно.
Разогрейте сковородку и добавьте несколько капель растительного масла для жарки.
Если вы используете лук, обжарьте его до мягкости и золотистого цвета. Если нет, перейдите к следующему шагу.
Добавьте помидоры на сковороду и обжарьте их до мягкости в течение минут 5–7.
Перелейте яичную смесь в ту же емкость. Равномерно распределите ее по сковороде.
Готовьте яичницу с помидорами на среднем огне, периодически помешивая, пока яйца не будут полностью приготовлены. Обычно это занимает около 5 минут.
Когда блюдо приготовится, переложите его на тарелку и подавайте горячим. Если хотите, посыпьте яичницу с помидорами сыром.
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