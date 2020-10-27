Реаниматолог: пациенты ковид-госпиталя Ростова-на-Дону молили о помощи

https://static.news.ru/photo/69d3d2dc-1859-11eb-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подключённые к аппаратам ИВЛ пациенты городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону, оставшись без кислорода, молили о помощи. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров.

Все аппараты в реанимации пищали. Стоял такой гул. Люди кричали, молили о помощи, — вспомнил врач, слова которого приводит KP.RU.

Анестезиолог отметил, что оказался в отделении в 21:00. В этот момент уже были перебои с кислородом, но ситуация не была критичной. Но примерно через 40 минут медикам пришлось подключить резервный кислород. Его запас иссяк в 22:10 и до 22:50 аппараты подавали обычный воздух, утверждает Топоров.

В это время врачи пытались спасти пациентов, но у некоторых уже наступила глубокая гипоксия и они начали умирать.

По словам собеседника издания, ни резерв, ни в целом кислородная служба больницы не были рассчитаны на такую нагрузку. Топоров отметил, что сейчас на базе горбольницы — два ковидных госпиталя. А объем кислородной службы такой же, как в допандемийные времена.

12 октября в больнице № 20 Ростова-на-Дону скончались 13 пациентов. Уже известно, что врачи подавали рапорт об отключении кислорода. Сейчас в ситуации разбираются следственные органы, писал NEWS.ru.