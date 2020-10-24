Врачи ковид-госпиталя Ростова-на-Дону сообщали об отключении кислорода

https://static.news.ru/photo/dad978ea-17a7-11eb-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи спецгоспиталя для больных коронавирусом в Ростове-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов, подавали рапорт об отключении кислорода. При этом проблем с поставкой баллонов не было.

Да, нам поступили данные в ходе проверки, [был] рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение. Но этот факт могут проверить, тем более это в красной зоне, только следственные органы, — сказала начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая в ходе брифинга.

Она уточнила, что, как выяснилось в ходе проверки, проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было.

Была ли утечка или нет, мы тоже однозначно сейчас не можем сказать. Со стороны техслужбы была объяснительная, что перебоев с подачей не было. В то же время от и. о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои были, — добавила Левицкая.

25 октября стало известно, что нехватка кислорода стала причиной гибели 13 пациентов на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в ковидном госпитале Ростова-на-Дону. Дежуривший в тот момент врач в рапорте указал, что случились перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. Расследованием случившегося занимаются следственные органы, писал NEWS.ru.