Реаниматолог озвучил возможные причины быстрой выписки Хрусталёва

https://static.news.ru/photo/e353b4fa-272d-11eb-b872-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: АГН «Москва»

После искусственной комы могут быстро выписать домой, если жизни пациента ничего не угрожает либо он сам написал отказ. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что 14 ноября телеведущий Дмитрий Хрусталёв был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. По озвученной информации, у звезды была сильная интоксикация. Чтобы очистить организм комика, его временно ввели в искусственную кому. Уже 15 ноября артист был выписан. Как пояснил анестезиолог-реаниматолог, после комы действительно могут отправить домой на следующий день.

Глобально, если интоксикация вызвана каким-то известным веществом, то при введении антидота человеку становится гораздо лучше. Он максимально быстро помогает избавиться от токсичного вещества. Скорее всего, Хрусталёв чем-то отравился, но информации мало, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Думаю, телеведущий сам отказался от дальнейшего пребывания в больнице либо они решили перевести его в другую. В любом случае за таким пациентом надо бы понаблюдать. Но, видимо, были ещё какие-то факторы, из-за которых врачи смогли его выписать, — дополнил Сергей Симбирцев.

Как ранее писал NEWS.ru, состояние Дмитрия Хрусталёва прокомментировала его менеджер Анна Тригуб. Официальный представитель звезды заверила, что артист сейчас находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Она также уточнила, что тест на COVID-19 у Хрусталёва отрицательный. Ранее в Сети появилась информация, что причиной госпитализации комика мог стать коронавирус.

Напомним, 14 ноября Дмитрий Хрусталёв ехал к своей матери, которая живёт в районе Репино. Неожиданно телеведущему стало плохо в такси. Из-за этого водителю пришлось отвезти теряющего сознание шоумена в ближайшую больницу.