РБК: в России после объявления мобилизации упал спрос на авиабилеты РБК: спрос на авиабилеты внутри России сократился на 48% после объявления частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на авиабилеты внутри России сократился на 48% после объявления частичной мобилизации в стране, пишет РБК со ссылкой на представителя компании «Аэроклуб», предлагающей комплексные решения для управления командировками. При этом число возврата авиабилетов увеличилось в два с половиной раза, общая их доля составила 36%.

Кроме того, существенно сократился спрос и на перелеты за рубеж. Так, продажи билетов на трансграничные поездки упали на 18%, а количество их возврата увеличилось на 125% по сравнению с показателями за две недели, которые предшествовали началу частичной мобилизации в России. Суммарная доля возвратов достигла 47%.

Самыми популярными городами среди россиян по прежнему остались Москва и Санкт-Петербург, хотя количество проданных билетов сократилось и по этим направлениям.

Среди самых востребованных городов России для командировок у представителей бизнеса остались Москва (доля выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом) и Санкт-Петербург (доля сократилась на 11%). Также в топ-10 направлений вошли Иркутск, Сочи, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что спрос на автомобили упал почти на 20% по итогам сентября, что эксперты связывают с объявлением частичной мобилизации в России. За неделю с 26 сентября по 2 октября темпы продаж легковых автомобилей снизились до 1,2 тысячи в сутки с 1,5 тысячи машин неделей ранее