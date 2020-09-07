Эксперт ООН: Навального могли отравить веществом из семейства «Новичок»

https://static.news.ru/photo/d1d62d46-f11a-11ea-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что политик Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы его отравили веществом «Новичок». При этом он мог быть отравлен веществом из одноимённого семейства.

По его словам, «Новичок» представляет из себя бинарный химический боеприпас, который состоит из нескольких веществ, каждое из которых не является очень токсичным само по себе. Однако при их смешении получается «адская смесь», которая становится в «тысячи раз токсичнее», чем все её компоненты.

Если бы это было отравление «Новичком», мы бы его живым бы уже не увидели никогда — ни через неделю, ни через месяц. А вот из семейства «Новичок» возможно, — подчеркнул он.

Он отметил, что в микрокапсулу могли поместить один из компонентов боевого вещества, а её добавить в чай или в воду. При попадании в желудок капсула растворилась через несколько часов, что и вызвало отравление. При этом след от использования вещества напоминал бы вещество из группы «Новичок», передаёт РИА Новости.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов политика выявило не вызывающие сомнений доказательства присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.