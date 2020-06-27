Разлив и возгорание дизтоплива произошли в Набережных Челнах

Прокуратура Татарстана начала проверку по возгоранию бензовоза в Набережных Челнах.
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На Казанском проспекте при переливе дизельного топлива из стационарной цистерны в бензовоз произошел разлив и возгорание топлива, — цитирует агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что этот участок принадлежал частному лицу, у которого не было разрешение ни на хранение ни на работы с ГСМ. Прокуратура совместно с МЧС начала проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства ЧП, а также способствовавшие ему причины и условия аварии.
Как писал NEWS.ru, два грузовика столкнулись на МКАД. В результате ЧП из цистерны одного из автомобилей вытекает битум. Инцидент произошёл на внешней стороне 56-го километра дороги. Во время ДТП повредился вентиль цистерны, пять тонн битума вытекло на обочину.
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