Разлив и возгорание дизтоплива произошли в Набережных Челнах

https://static.news.ru/photo/31cad786-b937-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану/vk.com

Прокуратура Татарстана начала проверку по возгоранию бензовоза в Набережных Челнах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС РФ по Татарстану, инцидент произошёл на АЗС на Казанском проспекте в Набережных Челнах. По данным ведомства, пожарные подразделения оперативно справились с огнём. Никто не пострадал.

На Казанском проспекте при переливе дизельного топлива из стационарной цистерны в бензовоз произошел разлив и возгорание топлива, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что этот участок принадлежал частному лицу, у которого не было разрешение ни на хранение ни на работы с ГСМ. Прокуратура совместно с МЧС начала проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства ЧП, а также способствовавшие ему причины и условия аварии.

Как писал NEWS.ru, два грузовика столкнулись на МКАД. В результате ЧП из цистерны одного из автомобилей вытекает битум. Инцидент произошёл на внешней стороне 56-го километра дороги. Во время ДТП повредился вентиль цистерны, пять тонн битума вытекло на обочину.