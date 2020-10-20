Рассмотрение жалоб на приговор Ефремову отложили на 22 октября

https://static.news.ru/photo/cfbd952e-12c3-11eb-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мосгорсуд

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября.

По словам судебной коллегии, заседание начнётся в 11:00. Такое решение было принято, чтобы стороны успели подготовиться к допросу специалиста, вызванного защитой. Как отмечает адвокат потерпевших Анна Бутырина, необходимо ознакомиться с материалами независимой экспертизы, проведённой экспертом Кучиной по заказу защиты артиста. В ней утверждается, что погибший Захаров мог быть не пристёгнут ремнями безопасности в момент ДТП, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, адвокат актёра Пётр Хархорин во время рассмотрения апелляции на приговор попросил суд приобщить к делу характеристику личности осуждённого, выданную администрацией следственного изолятора. Также защита артиста объявила, что он готов выплатить по миллиону рублей прямо в зале суда всем представителям стороны потерпевших.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян в момент ДТП, а за некоторое время до него принимал наркотики.