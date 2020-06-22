Раскрыты вид и количество выпитого Ефремовым перед аварией алкоголя

https://static.news.ru/photo/217302c2-b48d-11ea-a368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов в день аварии встретился со своими друзьями. Мужчины пили водку. Новые детали смертельного ДТП раскрыл адвокат актёра Эльман Пашаев.

По его словам, артист выпил более трёхсот граммов водки перед тем, как сел за руль. После этого он поехал в любимый бар. Однако там его отказались обслуживать. В этот момент актёру позвонил его коллега и попросил съездить в больницу, где лежит его мать. Ефремов должен был договориться с врачами, чтобы женщине оказали помощь на высшем уровне. По дороге в больницу произошло ДТП.

Михаил до поездки пил с друзьями водку. Выпил более 300 граммов. Потом пошёл в бар, чтобы выпить ещё. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения, — рассказал юрист.

При этом адвокат отказался объяснять, откуда в крови артиста нашли следы наркотических средств. Он пообещал ответить на все вопросы журналистов, когда с него снимут подписку о неразглашении, пишет «MK».

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице. Суд отправил актёра под домашний арест.

Накануне Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии.

Как писал NEWS.ru, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, комментируя смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, обвинил его коллег и друзей в случившемся.