Раскрыто содержание записки, которую Путин передал для девушки во Ржеве

https://static.news.ru/photo/c069f732-badc-11ea-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Появились подробности визита президента РФ Владимира Путина в Ржев. Выяснилось, что российский лидер на открытии мемориала Советскому солдату передал одному из ветеранов записку. В ней значилось всего три слова.

Екатерине Сергеевне, с уважением, — приводит текст послания telegram-канал Mash.

Оказалось, что записка предназначалась для девушки по имени Екатерина. Она была приставлена к Николаю Макаровичу Черных в качестве сопровождения.

Девушка мечтала получить послание, написанное президентом, и рассказала об этом ветерану, а тот передал просьбу Путину.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. По словам лидера РФ, Россия всегда будет помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Он напомнил, что в боях и плену погибли более 8,5 миллиона бойцов.

В свою очередь Лукашенко призвал людей не забывать чтить память погибших солдат. Он выразил уверенность, что пока люди помнят об их подвиге и приходят к памятникам, новой войны не случится.

Мемориальный комплекс площадью 4 га возведён близ деревни Хорошево в Тверской области. Его главной скульптурой стала 25-метровая бронзовая фигура солдата, которая стоит на 10-метровом кургане. Она создана по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На прилегающей к монументу территории расположены металлические мемориальные плиты, на которых высечены имена бойцов, погибших в Ржевской битве, писал NEWS.ru.