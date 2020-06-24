Раскрыта тайна подаренных участникам парада Победы котомок

https://static.news.ru/photo/58940590-b612-11ea-a72e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: kremlin.ru

Всем гостям парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подарили подарки, содержимое которых не раскрывалось до последнего. Оказалось, что в них находились предметы, которые стали символами того периода.

В подарочных котомках лежали шарф в виде георгиевской ленты, миниатюрная копия Знамени Победы, пилотка, бинокль, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем, а также бутылка воды и сборник стихотворений, сообщил «Московский комсомолец».

Примечательно, что в сборник вошли стихи 25 поэтов, которые погибли во время ВОВ.

На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, ранее народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня. Певец сидел в третьем ряду на трибуне вместе с участниками Великой Отечественной войны.