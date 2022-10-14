Удар по карману туристов: что нужно знать о новом налоге в Турции Гендиректор Space Travel Мурадян: налог на проживание в Турции может поднять стоимость путевок

Фото: Craig Lovell//globallookpress.com

С 1 января 2023 года Турция планирует взимать налог на проживание в размере 2% от стоимости всех услуг, включая проживание в отелях, гостевых домах и прочих объектах размещения. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с NEWS.ru раскрыл суть данного нововведения. По его словам, из-за этого налога стоимость самого путешествия, по сути, изменится на 2%, но пока турецкие власти не внесли никакой ясности. Более того, налог на проживание предлагается взимать не только с гостиниц, но и частных домов.

В оригинале документ называется «Налог на проживание», то есть на все объекты на территории Турции, включая гостиницы, частные дома и прочее. В гостиницах администрировать проще, но с этим налогом в долгосрочной перспективе столкнутся все снимающие недвижимость россияне, это важный момент, — сказал Мурадян.

Если говорить о путешествиях в Турцию, то большая часть россиян ездит в формате «все включено». Для них налог будет зашит в стоимость самой путевки, пояснил эксперт.

Наши соотечественники, как и все другие, индифферентно относятся к обязательным налогам, воспринимают это как составную часть путешествия. Другое дело, те, кто будет платить этот налог на месте, у кого он не будет изъят, тоже уже ничему не удивятся, потому что в тех же арабских странах взимается налог на проживание, даже по категории звездности гостиницы, то есть чем выше, тем больше. Назовем это, по сути, аналогом курортного сбора, но важно, что он будет взиматься с любой аренды жилья, — добавил Мурадян.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов в турецкую Анталью увеличилась до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону. По словам представителей авиакомпаний и туроператоров, цены резко выросли на фоне увеличения спроса на популярные у россиян курорты Египта и Турции, а также из-за быстрой заполняемости кресел в самолётах и мест в отелях.