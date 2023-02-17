Раскрыта польза шутливых разговоров с телефонными мошенниками IT-эксперт Геллер: шутливые разговоры с телефонными мошенниками могут помешать их новым звонкам

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Если вы достаточно уверены в себе и сможете не раскрыть персональные данные, то можете позадавать смешные вопросы телефонным мошенникам, рассказал IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с NEWS.ru. По его мнению, пока пользователь тратит время звонящего, преступник совершит меньше таих звонков.

Как некая забава — шутливые разговоры с телефонными мошенниками стала популярной. От самого снятия трубки, нажатия кнопки злоумышленник никакую личную информацию со смартфона не украдет. И если вы в себе уверенны, что сами не раскроете персональных данных, то можете поговорить с мошенником и задать ему смешные вопросы. Это, скорее, полезно. Вы тратите его время, он меньше совершит таких же звонков, — сказал Келлер.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин ранее рассказал, что мощнейшим оружием телефонных мошенников является банальная вежливость. По его словам, злоумышленники узнают номера телефонов своих жертв из слитых баз данных различных сервисов, в которых нередко указывается имя и отчество владельца номера. Эксперт подчеркнул, что обращение по имени и отчеству на подсознательном уровне вызывает доверие даже к незнакомому человеку.

Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев предупредил россиян, что мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами. По его словам, злоумышленники размещают коды в общественных местах, а после перехода по ним жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где ему сообщают о якобы положенной выплате.