Названо мощнейшее оружие мошенников Специалист по кибербезопасности Вакулин: вежливость является мощнейшим оружием мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощнейшим оружием телефонных мошенников является банальная вежливость, рассказал «Царьграду» специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, злоумышленники узнают номера телефонов своих жертв из слитых в даркнет баз данных различных сервисов, в которых нередко указывается имя и отчество владельца номера. Эксперт подчеркнул, что обращение по имени и отчеству на подсознательном уровне вызывает доверие даже к незнакомому человеку.

Злоумышленники будут звонить жертве, называть фамилию, имя, отчество либо просто имя и отчество жертвы. И жертва будет понимать, что это действительно я, что это ко мне обращаются. И на подсознательном уровне это вызывает доверие, когда к вам обращается незнакомый человек по имени и отчеству и говорит о том, что он сотрудник какой-то определённой структуры либо какой-то определённой организации, — объяснил Вакулин.

Специалист по кибербезопасности добавил, что мошенники стремятся вытянуть из жертвы деньги любым доступным образом, в том числе выводя его на эмоции. Эксперт посоветовал не верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков. Если есть необходимость, можно обратиться в кредитную организацию самостоятельно и узнать наверняка, был ли звонивший мошенником.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству РФ и Банку России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты компенсаций клиентам, средства которых похитили мошенники. Для реализации инициативы может потребоваться внесение изменений в законодательство. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.