Раскрыта неожиданная польза употребления сырых яиц Отоларинголог Лесков: сырые яйца положительно влияют на мышцы гортани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сырые яйца полезны для гортани, они стимулируют работу ее мышц, рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с NEWS.ru. Никаких проблем от частого употребления свежих яиц натощак не будет, отметил он. Так врач прокомментировал популярный миф о пользе сырых яиц для голосовых связок.

Сырые яйца работают на задние стенки глотки, создают пленку, которая некоторое время позволяет задней стенке функционировать несмотря ни на что. Соответственно, лучше работают мышцы гортани. В гортань сырые яйца вовсе не попадают, — сказал Лесков.

В то же время отоларинголог напомнил, что свежие яйца нужно есть только свежие, в противном случае можно подхватить сальмонеллез.

Ранее китайский диетолог Ли Юаньюань заявил, что чрезмерное употребление яиц не станет причиной проблем со здоровьем из-за повышенного уровня липидов у человека с нормальным обменом веществ. По его мнению, оптимальная норма этого продукта в рационе составляет от трех до шести яиц в неделю. Диетолог напомнил, что яичный желток богат фосфолипидами, которые являются неотъемлемой частью биологических мембран. Этот полезный микроэлемент способствует нормальному распределению жира и холестерина в организме.