Раскрыта минимальная стоимость отдыха за границей в февральские праздники Туроператор: самым дорогим направлением в февральские праздники стал Таиланд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В февральские праздники особой популярностью среди россиян пользуются такие зарубежные направления, как ОАЭ, Таиланд и Турция (Стамбул), также активно бронируются экскурсионные и комбинированные туры в Египет с возможностью отдохнуть на курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады, рассказали NEWS.ru в компании Space Travel. Отмечается, что стоимость тура в Стамбул на семь ночей на двоих с учетом перелета, с завтраками и экскурсией в подарок составит от 115 тысяч рублей. А экскурсионный тур в Каир плюс круиз по Нилу на двоих на семь ночей с перелетом и экскурсиями обойдется в 191 тыс. рублей.

Недельная поездка (7 ночей) в эмират Шарджа с учетом перелета регулярными рейсами, проживания с завтраками в отеле 4* составит 119 тыс. рублей на двоих. Дороже обойдется поездка в Пхукет. Семь ночей на двоих с завтраками и проживанием в отеле 4* с 23 февраля при перелете на регулярных рейсах составит от 260 тыс. рублей, — отметили в компании.

Среди внутренних направлений особой популярностью пользуются туры в Сочи на пять-семь дней с возможностью провести время на горнолыжных трассах. Семь ночей в отеле Сочи 4* по предложению полупансион на двоих с перелетом обойдутся от 87 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что самым популярным направлением в февральские праздники стало Черноморское побережье, куда готовы отправиться треть путешественников. Также пользуются спросом Москва, Подмосковье, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Северный Кавказ.