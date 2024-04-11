Раскрыт состав участников VK Fest 2024 «Звери» и Ева Польна выступят на VK Fest 2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

Стал известен состав участников фестиваля VK Fest, организованного социальной сетью «ВКонтакте». В 2024 году на сцену выйдут группа «Звери», Ева Польна, Юлия Паршута, INSTASAMKA, Баста, CREAM SODA, «Три дня дождя» и Mary Gu. Среди участников также заявлены HammAli & Navai, Найĸ Борзов, L’ONE, Клава Коĸа, Dabro, «Каспийский груз», Тося Чайкина, Тимати и Мари Краймбрери. Список исполнителей будет пополняться.

В этом году первый концерт в рамках фестиваля состоится в Уфе. Он пройдет 1 июня в парке «Ватан». 8 июня посетить мероприятие смогут жители Красноярска. Концерт состоится на острове Татышев. На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса (Сочи) фестиваль ожидается 15 июня. Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» радиостанции «Европа Плюс». Они пообщаются с хедлайнерами фестиваля в прямом эфире 31 мая из Уфы, 7 июня из Красноярска и 14 июня из Сириуса.

29 июня и 30 июня мероприятие пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Там будут открыты две сцены: Синяя и Белая. Кроме того, «Радио Рекорд» устроит прямую трансляцию с фестиваля. В Москве впервые VK Fest пройдет в «Лужниках». Все предыдущие годы фестиваль проводили в парке Горького. Посетить мероприятие в столице можно будет 13 и 14 июля.

Ранее стало известно, что в 2024 году VK Fest впервые пройдет в Уфе и Красноярске. Руководитель фестиваля Зоя Новикова подчеркнула, что в 2023 году жители Дальнего Востока и Западной Сибири раскупили все билеты за несколько дней до события. Это показало интерес к фестивалю во всех городах России.