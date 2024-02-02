Фестиваль VK Fest впервые пройдет в Уфе и Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», впервые пройдет в Уфе и Красноярске. Мероприятие также состоится в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах станут известны позже. Руководитель VK Fest Зоя Новикова подчеркнула, что в 2023 году жители Дальнего Востока и Западной Сибири раскупили все билеты за несколько дней до события. Это показало интерес к фестивалю во всех городах России.

На VK Fest 2023 мы увидели, какой большой популярностью наш фестиваль пользовался на Дальнем Востоке и в Западной Сибири: гости выкупали все билеты за несколько дней до события. Мы расширяем географию VK Fest, чтобы жители Восточной Сибири и Приуралья тоже могли встретиться с любимыми артистами, блогерами и спикерами. Готовим для них и для всех гостей фестиваля яркий лайнап, — рассказала Новикова.

В этом году фестиваль пройдет с 1 июня по 14 июля. Первой площадкой станет Уфа. Там VK Fest состоится 1 июня. 8 июня мероприятие пройдет в Красноярске, а 15 июня — в Сочи. В Санкт-Петербурге попасть на фестиваль можно будет 29 и 30 июня. Завершится VK Fest в Москве 13 и 14 июля.

VK Fest 2023 года установил рекорд по числу участников. Фестиваль, прошедший в пяти российских городах, объединил 175 артистов и музыкальных коллективов. Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов России.