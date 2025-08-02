Раскрыт наиболее вероятный срок прекращения боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине могут полностью прекратиться к осени 2027 года, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Мое мнение такое: окончательно боевые действия могут закончиться только в 2027 году, не раньше. Примерно к осени 2027-го. Если говорить про 2025 год, то, полагаю, будут к концу года созданы самые благоприятные условия для окончательного взятия под контроль всех наших территорий — ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Будут созданы буферные зоны, — считает Перенджиев.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности разговора с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока по разрешению кризисной ситуации на Украине. Также лидер заявил, что у него ожидаются «некоторые встречи».

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.