Минтруда: Работодатели не вправе требовать справки об отсутствии COVID-19

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Правовых оснований у работодателя требовать от сотрудника справку на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения исследования, не имеется. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты России.

Письменное обращение в ведомство направил главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В ответе говорится, что в соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключения составляют сведения, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется, — цитирует Николаев заявление Минтруда в Telegram-канале.

Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.