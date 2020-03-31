https://static.news.ru/photo/537370e8-733f-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Все новые заключённые под стражу в Москве будут размещаться в СИЗО в Капотне. Это одна из мер против распространения коронавируса, объяснили во ФСИН.

С 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введён режим особых условий. С этого дня приём подозреваемых, обвиняемых и осуждённых будет осуществляться только в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Москве, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее всех содержащихся там перевели в другие изоляторы города. СИЗО в Капотне может принять более 500 заключённых.

Из-за пандемии коронавируса адвокатам запретили посещать столичные СИЗО. Эти учреждения перешли на казарменный режим. Свидания заключённых с родственниками там также не разрешаются. Сам персонал изоляторов теперь будет работать без выходных 14 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале марта Иран выпустил из-за коронавируса около 70 тысяч заключённых. Эту меру власти также назвали временной, но не уточнили сроки возвращения осуждённых в исправительные учреждения.