QR-коды введут ещё два российских региона

Система QR-кодов для подтверждения вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённого не ранее шести месяцев назад заболевания вводится в Якутии и Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службах региональных администраций. В Приморье система заработает с 15 ноября, в Якутии будет вводиться поэтапно — с 20 октября по 1 ноября.

Рост заболеваемости COVID-19 обусловил введение дополнительных ограничительных мер в Приморье. С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код либо справку о вакцинации, — говорится в сообщении пресс-службы властей Приморья.

Отмечается, что лица, не прошедшие вакцинацию, должны будут предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте не старше 72 часов. На входах в заведения будут установлены пункты контроля и мобильные заграждения.

В пресс-службе правительства Якутии отметили, что с 20 октября QR-коды вводятся для посещения учреждений культуры — театров, музеев, выставок, библиотек, кинотеатров и домов культуры. С 25 октября без справок будут недоступны для посещения спортивные учреждения, а с 1 ноября — заведения общепита.

Для доступа в указанные организации граждане обязаны предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемые QR-кодом <...>, и документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении.

15 октября систему QR-кодов для посещения общественных мест ввели власти Кабардино-Балкарии. Справка потребуется для посещения кафе, ресторанов, объектов культуры и спорта. Помимо QR-кода, посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.