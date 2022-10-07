Пятый канал: внука Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован, сообщил источник Пятого канала. Собеседник отметил, что мужчину забрали с репетиции из Московского Губернского театра.

Позднее Пятый канал удалил опубликованную новость о мобилизации Преснякова. Сам театр ее опроверг.

Никита Пресняков в нашем театре является приглашенным артистом, последний спектакль с его участием прошел 22 сентября, и никаких событий, о которых вы говорите, не было. Какой-либо другой информацией театр не владеет, — рассказали журналистам.

Преснякову 31 год. Его родителями являются заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков — младший. Бабушкой артиста является Пугачева, которая 29 сентября покинула Россию вместе со своими младшими детьми Лизой и Гарри на частном самолете.

В конце августа уехавшая из России Пугачева ненадолго вернулась в страну, чтобы отвести своих детей в школу. Однако спустя месяц певица снова покинула родину. Отъезд артистки в Израиль NEWS.ru подтвердила ее подруга Любовь Аксенова. По ее словам, решение Примадонны связано с переживаниями Гарри и Лизы, над которыми одноклассники стали «подшучивать» и донимать вопросами о местонахождении отца.