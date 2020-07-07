Путину предложили сделать 1 июля Днём России

https://static.news.ru/photo/c972a75a-c0d8-11ea-a425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля предложила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила президенту РФ Владимиру Путину.

Свою позицию Волынец аргументирует тем, что 12 июня ассоциируется у граждан с распадом Советского Союза, а 1 июля, день одобрения поправок к Конституции страны большинством россиян, является более подходящей датой, передаёт RT.

В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, прошу вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём, — говорится в обращении к президенту.

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.

Как писал NEWS.ru ранее, глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко предложила перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 1 июля и сделать этот день выходным.