Путин заявил о надёжности российских вакцин против коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные вакцины против COVID-19 реально снимает риски заболевания и тяжёлых осложнений. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, текстовую трансляцию которого публикует сайт Кремля.

У нас надёжные и эффективные вакцины, — сказал глава государства.

По мнению Путина, у россиян есть только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Он добавил, что «лучше вакцинироваться».

Российский лидер принял участие в совещaнии правительства, в ходе которого обсуждалась эпидемиологическая cитуация в стране. Выслушав доклады членов кабинета министров, Пyтин заявил о необходимости повышать темпы вакцинации среди населeния и ввёл режим нерабочих дней с 30 октября по 4 ноября.

Ранее он отметил, что руководителям нужно оценить обстановку. В случае необходимости надо вводить «нерабочие меры уже с 23 октября», необходимые полномочия у глав регионов есть.