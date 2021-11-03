Путин заявил, что Крым и Севастополь с Россией вместе навсегда

Россия. Крым. Севастополь. Президент России Владимир Путин во время выступления в День народного единства у памятника погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что территории Крыма и Севастополя останутся с РФ навсегда, так как это выбор народа. Об этом он сообщил во время поездки в Севастополь на торжества, приуроченные ко Дню народного единства, сообщает ТАСС.

Они (Крым и Севастополь. — NEWS.ru) навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа, — заявил глава государства.

По его словам, наша страна вновь обрела историческое единство. Эта живая, неразрывная связь особенно остро чувствуется в Севастополе, в Крыму.

Глава государства также поздравил всех россиян с Днём народного единства.

Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России, — заключил Путин.

Ранее президент России возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны. Памятник находится в Карантинной бухте в Севастополе. Путин заявил, что в начале XVII века наша страна стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, избавился от интервентов.