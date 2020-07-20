Путин высоко оценил труд горняков в День металлурга

https://static.news.ru/photo/dd1d82e4-c98d-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Kogevnikov/Russian Look/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что их труд всегда пользовался особым почётом.

По его словам, эта сфера всегда играла важную роль в жизни России, в развитии её экономического, энергетического, оборонного потенциала и укрепляла индустриальную мощь.

А труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почётом и уважением, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул, что и сейчас горно-металлургический комплекс является одной из базовых отраслей экономики страны, отметив, что он продолжает прогрессировать, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Среди особых достижений он назвал расширение линейки продукции, освоение новых рынков, запуск крупных проектов, которые отвечают передовым стандартам проектов, на Череповецком, Выксунском и Новолипецком металлургических комбинатах, а также на других предприятиях.

Российский лидер выразил уверенность, что представители отрасли будут дальше добросовестно работать и решать необходимые задачи на благо государства и граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днём взятия Бастилии.