Путин призвал продолжать строительство жилья

https://static.news.ru/photo/bc9b928c-8558-11ea-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин провёл совещание о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Он заявил, что строительство жилья и инфраструктуры при чётком соблюдении санитарных требований должно продолжаться.

Он напомнил, что введена госпрограмма, позволяющая взять ипотеку по ставке в 6,5%. Это предложение будет действовать до 1 ноября 2020 года, передаёт ТАСС.

Банки уже взяли на себя определённые обязательства и начали принимать заявки на выдачу таких кредитов, — подчеркнул он.

Политик ожидает докладов о взаимодействии властей с застройщиками по этому вопросу, а также о том, что было сделано для сокращения формальностей.

Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке, — заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».