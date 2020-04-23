Путин призвал продолжать строительство жилья

Владимир Путин провёл совещание о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Он заявил, что строительство жилья и инфраструктуры при чётком соблюдении санитарных требований должно продолжаться.
Он напомнил, что введена госпрограмма, позволяющая взять ипотеку по ставке в 6,5%. Это предложение будет действовать до 1 ноября 2020 года,
Банки уже взяли на себя определённые обязательства и начали принимать заявки на выдачу таких кредитов, — подчеркнул он.
Политик ожидает докладов о взаимодействии властей с застройщиками по этому вопросу, а также о том, что было сделано для сокращения формальностей.
Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке, — заключил он.
Как сообщал NEWS.ru, Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».
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