Путин объяснил низкую летальность от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/d24e34d0-ca87-11ea-8fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Смертность от коронавируса в России на порядок ниже, чем летальность в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, России удалось выйти из пандемии с минимальными потерями во многом благодаря гибкости здравоохранения, подготовке специалистов и умению государства мобилизовать ресурсы.

У нас 1,5 процента. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, — цитирует российского лидера ТАСС.

Президент отметил, что даже в обеспеченных странах с развитой системой здравоохранения смертность достигала 8%,10%, а порой и 11%,13%.

За последние 24 часа в РФ коронавирусом заразились ещё 5940 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 777 486.

Кроме того, на 85 человек увеличилось число жертв заболевания. Всего с начала пандемии коронавируса в РФ скончались 12 427 человек. Кроме того, в РФ России за минувшие сутки успешно завершили лечение 3258 человек, ранее заразившиеся коронавирусом. На сегодняшний день их общее число составляет 553 602.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.