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Путин заявил о падении России в демографическую яму

14:32, 19 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут донастраивать систему поддержки семей с детьми, сообщает Telegram-канал RT на русском.

Глава государства прибыл на съезд «Единой России» в Москве. В ходе своего выступления он заявил, что крепкая благополучная семья с детьми является будущим России. По его словам, по вопросу поддержки семей последовательно выстраивается целая линейка адресных мер.

Политик подчеркнул, что сейчас страна попадает в демографическую яму, нужно сфокусировать усилия, чтобы переломить произошедшее. Путин также призвал объединить силы, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

Один из важнейших приоритетов — и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет — это поддержка семей с детьми, — сказал Путин.

Глава государства предложил освободить от подоходного налога при продаже квартиры семьи с двумя и более детьми, при условии, что в течение года они покупают на эти деньги новую.

Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми, — рассказал глава государства.

В апреле российский лидер заявил, что власти продолжат разработку новых мер социальной поддержки семей с детьми. Выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, он напомнил, что были уже предприняты определённые усилия. По его словам, государство будет поэтапно выстраивать программы поддержки российских семей.

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