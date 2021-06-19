Путин заявил о падении России в демографическую яму

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут донастраивать систему поддержки семей с детьми, сообщает Telegram-канал RT на русском.
Глава государства
Политик подчеркнул, что сейчас страна попадает в демографическую яму, нужно сфокусировать усилия, чтобы переломить произошедшее. Путин также призвал объединить силы, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.
Один из важнейших приоритетов — и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет — это поддержка семей с детьми, — сказал Путин.
Глава государства предложил освободить от подоходного налога при продаже квартиры семьи с двумя и более детьми, при условии, что в течение года они покупают на эти деньги новую.
Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми, — рассказал глава государства.
В апреле российский лидер заявил, что власти продолжат разработку новых мер социальной поддержки семей с детьми. Выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, он напомнил, что были уже предприняты определённые усилия. По его словам, государство будет поэтапно выстраивать программы поддержки российских семей.