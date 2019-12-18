https://static.news.ru/photo/e37495f0-2245-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин посчитал, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации заработной платы медработников, изменив ставку оклада практикующих медиков. Также российский лидер выступил за сохранение существующей системы медицинского страхования.

На прямой линии с представителями СМИ президенту был задан вопрос о проблемах в медицинской отрасли, в частности о серьёзной разнице в оплате труда у врачей разных категорий и из разных регионов. Путин признал, что проблема существует и требует решения, однако отметил, что существующая система здравоохранения не нуждается в глобальных изменениях. Глава государства допустил, что можно было бы поднять тарифы ОМС, однако это «не лучший вариант».

Путин заявил, что ставки оклада врачей можно пересмотреть в той или иной мере. Президент, однако, подчеркнул, что нельзя лишать медиков региональных надбавок и дополнительных выплат за работу в праздники и выходные.

Ранее Владимир Путин пообещал сохранение «плоских тарифов» на авиаперелёты на Дальний Восток РФ.

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