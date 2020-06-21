Путин рассказал о любимых занятиях в свободное время

https://static.news.ru/photo/7f490a94-b3b2-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, чем любит заниматься в свободное время.

За годы работы я научился вести себя таким образом, что когда есть несколько свободных часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Спортом, или почитать, или музыку послушать, — сказал глава государства в интервью, которое появилось в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналиста, может ли он позволить себе отключиться, никого не видеть и не слышать, российский лидер сообщил, что с ним всегда рядом находятся операторы Генерального штаба, так как он обязан быть на связи. Однако президент научился уделять время отдыху и в таких условиях.

Также Путин рассказал про общение с внуками. Глава государства отметил, что ему нечасто удаётся видеться с ними. Но внуки могут позвонить ему в Кремль на работу и поговорить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных дней, но когда появляется свободное время, глава государства занимается спортом и встречается с родными и близкими. Представитель Кремля отметил, что даже в выходные дни у Путина «идут доклады по линии ведомств», возникают вопросы, требующие его решения, многие законы необходимо подписать для их вступления в силу, писал NEWS.ru.