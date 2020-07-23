Путин распорядился провести главный военно-морской парад в Петербурге

https://static.news.ru/photo/8c39d464-cd1a-11ea-b7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: structure.mil.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада 26 июля в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года, в День военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад, — говорится в указе главы государства.

В документе указано, что подготовкой и проведением парада будет заниматься Министерство обороны, а также другие федеральные органы власти. Правительство Санкт-Петербурга должно оказать содействие в проведении мероприятия. Расходы на парад будут покрыты из бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в бюджете на 2020 год.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ до 2030 года». В указе обозначены следующие национальные цели развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.