Путин призвал не драматизировать ошибки по выплатам медикам за COVID-19

https://static.news.ru/photo/803b8410-b932-11ea-a123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал не драматизировать ошибки, которые произошли во время выполнения его поручения о дополнительных выплатах медикам, борющимся с коронавирусом.

Я бы здесь ничего не драматизировал. Такое бывает, ведь мы все люди, — сказал российский лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, некоторые коллеги неправильно поняли критерии доплат.

Я ведь говорил о том, что если человек работает в зоне, он подвергает себя, своё здоровье, а может быть, и жизнь определённым рискам. И это — доплата за риск, — пояснил глава государства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока доплат работающим с коронавирусом медикам. Деньги будут выплачиваться до конца лета. Выплаты будут рассчитываться из факта работы с больными коронавирусом без привязки ко времени.

Главы регионов обязаны будут контролировать быстроту получения денег медработниками. Как только средства попадут в регионы, они должны сразу же поступать к получателям.

Надбавки составляют для врачей в стационарах 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Стимулирующие выплаты были установлены кабмином по поручению Путина с 30 апреля. Через некоторое время врачи по всей стране начали жаловаться на отсутствие доплат. 15 мая Путин отчитал руководство медучреждений за расчёты по выплатам медперсоналу. Начались проверки СКР и прокуратуры.

NEWS.ru писал, что на выплаты работникам соцучреждений заложено 11 млрд рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.