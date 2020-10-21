Путин призвал начинать вакцинацию от COVID-19 по всей России

https://static.news.ru/photo/4a6a25c6-13af-11eb-8552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей России.

Он отметил, что основной путь борьбы с инфекцией состоит в продолжении тестирования населения, соблюдении профилактических мер и вакцинации.

Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране, — цитирует РИА новости заявление главы государства, которое он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая из них под названием «Спутник V», была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал старт массовой вакцинации в России на ноябрь. По его словам, к началу будущего месяца в гражданский оборот поступят сотни тысяч доз вакцины. Он также отметил, что с через 10-2 месяцев с момента начала вакцинации ситуация с CIOVID-19 в стране станет управляемой.