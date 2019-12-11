https://static.news.ru/photo/861da620-1c1f-11ea-b8b4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов оперативно реагировать на проблемы ветеранов и решать их в приоритетном порядке. Такое заявление он сделал на заседании Российского оргкомитета «Победа».
Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке, — цитирует его «Интерфакс».
Глава государства подчеркнул, что ветеранам нужно уделять самое пристальное и сердечное внимание.
Ранее президент поручил внимательно подойти к составлению списков людей, приглашённых на парад Победы в Москве. Он также согласился с тем, что на парад нужно звать больше тех людей, которые «что-то сделали для страны», писал NEWS.ru.