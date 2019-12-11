Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов оперативно реагировать на проблемы ветеранов и решать их в приоритетном порядке. Такое заявление он сделал на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке, — цитирует его «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что ветеранам нужно уделять самое пристальное и сердечное внимание.

Ранее президент поручил внимательно подойти к составлению списков людей, приглашённых на парад Победы в Москве. Он также согласился с тем, что на парад нужно звать больше тех людей, которые «что-то сделали для страны», писал NEWS.ru.

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