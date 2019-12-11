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В России необходимо не просто рассказывать людям о том, что написано в законах, а организовывать совместную работу общества и государства. Именно тогда появятся мудрые законы и хорошая правоприменительная практика. Данным мнением в разговоре с журналистами поделился бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что в условиях слабого гражданского общества в стране будут действовать только те законы, которые выгодны государству. Кроме того, бывший глава СПЧ рассказал, как можно решить проблему с неуважительным...