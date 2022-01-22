Путин признался, что устал от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса создают условия, из-за которых невозможно нормально жить. Об этом российский лидер рассказал перед встречей с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает URA.RU.

С этим ковидом жить невозможно нормально! — признался Путин.

В России за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 57 212 человек, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии. Днём ранее в стране зафиксировали 49 513 случаев COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Кандидат биологических наук Роман Зиновкин заявил, что на фоне эпидемии гриппа распространение нового штамма «омикрон» может привести к опасным последствиям. Речь идёт о высокой летальности при заболевании сразу двумя вирусами. Он предупредил, что нагрузка на систему здравоохранения может многократно увеличиться.

Эксперт отметил, что сам по себе штамм «омикрон» протекает более мягко в организме человека, но распространяется очень быстрыми темпами. По словам биолога, риск смерти от нового штамма намного меньше по сравнению с другими вариациями.