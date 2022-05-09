Путин присоединился к акции «Бессмертный полк» в Москве

Президент РФ Владимир Путин (в центре) во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади в День Победы / Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве в День Победы. В этом году он в шестой раз прошёл по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика, сообщает ТАСС.

С 2015 по 2019 год российский лидер принимал участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве в 15:00 от станции метро «Динамо». В этом году маршрут составит 7 км и завершится на Красной площади.

В рамках акции «Бессмертный полк» тысячи людей выходят на улицы городов и сёл с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Шествие регулярно проходит в День Победы в России и за рубежом.

В российской столице для проведения акции «Бессмертный полк» с 05:00 перекрыты Тверская, Тверская-Ямская, Моховая улицы, Театральный проезд, улица Охотный Ряд, Большой Москворецкий мост, Кремлёвская и Москворецкая набережные, а также Ленинградский проспект, съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК).