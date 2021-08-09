Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по видеосвязи

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Президент России Владимир Путин примет участие 9 августа в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества». Об этом завили в Кремле.

В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Само мероприятие проводится по инициативе Нaрендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующeй в Cовете Безопасности ООН в августе.

Ранее стало известно, что 23 июня британский миноносец Defender вторгся в территориальные воды России у мыса Фиолент в Чёрном море. Российская береговая охрана была вынуждена открыть предупредительный огонь. Самолёт ВКС РФ Су-24М произвёл «бомбометание» рядом с эсминцем.

Британский корабль был вынужден покинуть российские территориальные воды. В Лондоне информацию о применении оружия со стороны российских пограничников опровергли и заявили, что миноносец находился в территориальных водах Украины.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что провокации, подобные действиям корабля Defender, будут жёстко пресекаться. Чиновник указал Лондону на необходимость «хорошо подумать» и вспомнить о возможностях российских Вооружённых сил, прежде чем повторять подобные действия.