Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтёров

https://static.news.ru/photo/6895328a-8ae7-11ea-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство может выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтёров, которые оказывают оказывающих помощь гражданам в связи с коронавирусной инфекцией. С соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно 3 млрд рублей, в том числе — обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтёров, — отметил глава государства в ходе видеконференции с добровольцами.

Президент подчеркнул, что президентские гранты пойдут на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, которые активно участвуют в борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Путин одобрил идею расширить ряд программ поддержки медработников, распространив их на волонтёров, борющихся с коронавирусом.