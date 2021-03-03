Путин потребовал от силовиков жёстко пресекать пропаганду национализма

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Жители России ждут от органов власти большей эффективности. В том числе это касается МВД. С таким заявлением в среду, 3 марта, выступил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел президент РФ Владимир Путин.

По словам национального лидера, в прошлом году МВД в целом успешно выполнило задачи, поставленные перед ведомством. Полиция в 2020-м действовала без сбоев, чётко и грамотно. Президент подчеркнул, что силовики должны...