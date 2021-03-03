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Путин потребовал от силовиков жёстко пресекать пропаганду национализма

13:40, 03 марта 2021 353
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин потребовал от МВД жёстко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии и привлекать провокаторов к ответственности.

Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений, — заявил президент, выступая на расширенном заседании коллег МВД России.

Силовики должны в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции. Глава государства отметил, что полицейские должны активно мониторить Интернет.

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе и от МВД. Глава государства подчеркнул, что в прошлом году полиция действовала чётко и грамотно, без сбоев и в целом успешно выполнила задачи, поставленные перед ведомством.

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