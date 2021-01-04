Путин поручил проанализировать обращения граждан на его пресс-конференцию

https://static.news.ru/photo/cf455774-4e75-11eb-bd09-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил членам Общероссийского народного фронта (ОНФ) до 30 января изучить обращения граждан, поступившие на его пресс-конференцию, и направить их в инстанции для принятия решений.

Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт „За Россию“» проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента РФ 17 декабря 2020 года, и по результатам такого анализа направить информацию в администрацию президента, правительство, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ для принятия соответствующих решений, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад он должен предоставить до 30 января.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент уровень закредитованности населения России составляет порядка 30–32%, то есть в среднем семья отдаёт около трети годового дохода на погашение кредитов, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщика» Евгения Лазарева. Причём тревогу у эксперта вызывает не закредитованность населения, уровень которой сегодня гораздо ниже, чем в других странах, а большой объём потребительских кредитов.

По словам Лазаревой, очень важно не допускать роста таких кредитов, однако в условиях падения реальных доходов населения, проблем на рынке труда люди зачастую вынуждены брать на себя дополнительную долговую нагрузку. В этом смысле поддержка граждан, предпринимателей, экономики в целом имеет гигантское значение, убеждена эксперт.