https://static.news.ru/photo/fbefd994-4362-11ea-ab94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы билеты на майский парад на Красной площади получили ветераны Великой Отечественной войны, герои-современники, а не «гламурные девицы, крупные бизнесмены или артисты».

Путин отметил , что зрителями парада Победы должны «в приоритетном порядке» стать ветераны и россияне, в том числе несовершеннолетние, совершившие героические поступки.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, президент принял решение по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека, на котором посетовали, что билеты на главный парад страны получают «гламурные девицы, какие-то крупные бизнесмены и артисты».

В СПЧ назвали непрозрачной систему распределения приглашений и посетовали, что настоящие герои войны не попадают на Красную площадь. Президент поручил своей администрации и Минобороны проследить за процедурой в 2020 году.

NEWS.ru писал, что соцопрос накануне 75-летнего юбилея Победы показал недовольство россиян излишним пафосом при праздновании окончания войны.