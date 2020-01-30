Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы билеты на майский парад на Красной площади получили ветераны Великой Отечественной войны, герои-современники, а не «гламурные девицы, крупные бизнесмены или артисты».
Путин
Как уточнили в пресс-службе Кремля, президент принял решение по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека, на котором посетовали, что билеты на главный парад страны получают «гламурные девицы, какие-то крупные бизнесмены и артисты».
В СПЧ назвали непрозрачной систему распределения приглашений и посетовали, что настоящие герои войны не попадают на Красную площадь. Президент поручил своей администрации и Минобороны проследить за процедурой в 2020 году.
NEWS.ru писал, что соцопрос накануне 75-летнего юбилея Победы показал недовольство россиян излишним пафосом при праздновании окончания войны.
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