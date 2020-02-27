За два дня до официального открытия президент Владимир Путин посетил самый большой в мире крытый парк развлечений «Остров мечты».
В ходе экскурсии по комплексу глава государства пообщался с его первыми гостями — воспитанниками московских детских домов, многодетными малообеспеченными и оказавшимися в трудной жизненной ситуации семьями.
Президент поздравил ребят с наступающей весной и не отказал никому в совместном фото,
Как писал NEWS.ru, торжественная церемония открытия запланирована на 29 февраля. Парк был создан за три года в Нагатинской пойме. Инвестиции в проект, который полностью частный, составили 1,5 млрд долларов. Его площадь составляет около 240 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — около 12 млн человек в год. Под крышей парка, помимо игровых тематических зон, будут работать концертный зал Dream Hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов.
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